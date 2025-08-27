Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Zeytinyağlılar Zeytinyağlı kinoalı sarma

Zeytinyağlı Kinoalı Sarma

Zeytinyağlı Kinoalı Sarma
ORTA 30 DAKİKA

Besleyici kinoa ve taze malzemelerle hazırlanan zeytinyağlı sarma hem hafif hem de sağlıklı bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kinoayı iyice yıkayarak fazla suyunu süzün. Küçük bir tencereye kinoayı, 2 su bardağı suyu ve tuzu alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • 2

    İç harcı için geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

  • 3

    Dolmalık fıstığı ekleyip hafif kavurun. Ardından kuş üzümünü ilave edin. Haşlanmış kinoayı ve baharatları da ilave ederek iyice karıştırın.

  • 4

    Ocağın altını kapatıp kıyılmış nane ve maydanozu ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın.

  • 5

    Asma yapraklarını düz bir zemine yerleştirin. Her yaprağın ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç yerleştirin. Kenarlarını içe doğru kapatın ve sıkıca rulo şeklinde sarın. Tencerenin dibine birkaç yaprak serin. Sardığınız dolmaları düzgün şekilde dizin.

  • 6

    Dolmaların üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet limonun suyunu gezdirin. Sıcak suyu ekleyin. Üzerine bir tabak kapatıp tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kabak Graten
KOLAY 20 DAKİKA

Kabak Graten

Asma Yaprağına Sarılı Enginar Dolması
ORTA 30 DAKİKA

Asma Yaprağına Sarılı Enginar Dolması

Zeytinyağlı Enginar
KOLAY

Zeytinyağlı Enginar

Koruk Ekşili Börülce
KOLAY 30 DAKİKA

Koruk Ekşili Börülce