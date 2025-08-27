Zeytinyağlı Kinoalı Sarma
Besleyici kinoa ve taze malzemelerle hazırlanan zeytinyağlı sarma hem hafif hem de sağlıklı bir öğün alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kinoayı iyice yıkayarak fazla suyunu süzün. Küçük bir tencereye kinoayı, 2 su bardağı suyu ve tuzu alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
-
2
İç harcı için geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
-
3
Dolmalık fıstığı ekleyip hafif kavurun. Ardından kuş üzümünü ilave edin. Haşlanmış kinoayı ve baharatları da ilave ederek iyice karıştırın.
-
4
Ocağın altını kapatıp kıyılmış nane ve maydanozu ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın.
-
5
Asma yapraklarını düz bir zemine yerleştirin. Her yaprağın ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç yerleştirin. Kenarlarını içe doğru kapatın ve sıkıca rulo şeklinde sarın. Tencerenin dibine birkaç yaprak serin. Sardığınız dolmaları düzgün şekilde dizin.
-
6
Dolmaların üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet limonun suyunu gezdirin. Sıcak suyu ekleyin. Üzerine bir tabak kapatıp tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
