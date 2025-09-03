Zeytinyağlı Semizotu
Sağlıklı, hafif ve lezzetli bir ana yemek arayanlar için mükemmel bir seçenek: Zeytinyağlı Semizotu.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Semizotunu ayıklayın. Geniş bir kaseye su doldurun. Semizotunu içine alın, birkaç dakika bekletin ve yapraklarını nazikçe ovalayarak yıkayın.
-
2
Bu işlemi su berraklaşana kadar 2-3 kez tekrar edin. Ardından süzgece alın. İri parçalar halinde doğrayın veya elinizle koparın.
-
3
Soğanı küçük küp şeklinde doğrayın. Havucu soyup halka veya yarım ay şeklinde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyarak rendeleyin. Sarımsağı soyup ince doğrayın ya da rendeleyin.
-
4
Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Önce soğanı ve sarımsağı ekleyin. Orta ateşte yumuşayana kadar kavurun. Ardından havucu ekleyin. 3-4 dakika birlikte soteleyin. Salçayı ilave edin, kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.
-
5
Domatesi katın. Suyunu salıp tekrar çekene kadar 5 dakika pişirin. Üzerine bulguru ve semizotunu ekleyin. Tuz, şeker ve karabiberi ilave edin. Üzerine sıcak suyu gezdirin.
-
6
Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler