Zeytinyağlı Semizotu

KOLAY 15 DAKİKA

Sağlıklı, hafif ve lezzetli bir ana yemek arayanlar için mükemmel bir seçenek: Zeytinyağlı Semizotu.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Semizotunu ayıklayın. Geniş bir kaseye su doldurun. Semizotunu içine alın, birkaç dakika bekletin ve yapraklarını nazikçe ovalayarak yıkayın.

  • 2

    Bu işlemi su berraklaşana kadar 2-3 kez tekrar edin. Ardından süzgece alın. İri parçalar halinde doğrayın veya elinizle koparın.

  • 3

    Soğanı küçük küp şeklinde doğrayın. Havucu soyup halka veya yarım ay şeklinde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyarak rendeleyin. Sarımsağı soyup ince doğrayın ya da rendeleyin.

  • 4

    Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Önce soğanı ve sarımsağı ekleyin. Orta ateşte yumuşayana kadar kavurun. Ardından havucu ekleyin. 3-4 dakika birlikte soteleyin. Salçayı ilave edin, kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

  • 5

    Domatesi katın. Suyunu salıp tekrar çekene kadar 5 dakika pişirin. Üzerine bulguru ve semizotunu ekleyin. Tuz, şeker ve karabiberi ilave edin. Üzerine sıcak suyu gezdirin.

  • 6
    Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.

