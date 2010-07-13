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Zeytinyağlı Biber Dolması

ORTA

Zeytinyağlı biber dolması, sofralarınıza lezzet katacak bir zeytinyağlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
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