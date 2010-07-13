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Zeytinyağlı Biber Dolması

ORTA

Zeytinyağlı biber dolması, sofralarınıza lezzet katacak bir zeytinyağlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

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