Favalı Enginar

Baklayı bir gece önceden soğuk suda ıslatın. Ertesi gün süzüp sudan geçirin. Zeytinyağını bir tencereye alıp gelişigüzel doğradığınız soğanı kavurun. Üzerine bakla, toz şeker, tuz, dereotunun yarısı ve malzemenin üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip ocağa oturtun. Tüm malzeme iyice yumuşayana ve suyunu çekip lapa kıvamı alana dek pişirin.