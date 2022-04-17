Favalı Enginar
Taze enginarın, protein zengini fava ile buluştuğu, dengeli ve sağlıklı bir seçenek. Sofralarınıza doğallık ve enerji katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Baklayı bir gece önceden soğuk suda ıslatın. Ertesi gün süzüp sudan geçirin. Zeytinyağını bir tencereye alıp gelişigüzel doğradığınız soğanı kavurun. Üzerine bakla, toz şeker, tuz, dereotunun yarısı ve malzemenin üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip ocağa oturtun. Tüm malzeme iyice yumuşayana ve suyunu çekip lapa kıvamı alana dek pişirin.
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2
Ilındıktan sonra blender yardımıyla çekip soğuması için kenara alın. Enginar için zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın ve üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Soğan yumuşayınca enginarları ilave edin. Toz şeker, limon suyu, tuz ve su katıp kapağını kapatın. Enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
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3
Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Favayı bir sıkma torbasına alıp enginarların iç kısımlarını doldurun. Kıyılmış dereotu ve limonla süsleyerek servis yapın
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