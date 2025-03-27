Kabak Dolması
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabakları iyice yıkayın, baş ve uç kısımlarını kesin. İçlerini oyacak yardımıyla dikkatlice oyun ama dip kısmını tamamen delmemeye özen gösterin
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2
Bir kaba ince doğranmış soğanı, kıymayı, pirinci, salçaları, baharatları, maydanozu ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın. İç harcı güzelce yoğurun ki baharatlar iyice karışsın.
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3
Hazırladığınız iç harcı kabakların içine çok sıkı olmayacak şekilde doldurun. (Pirinç şişeceği için biraz boşluk bırakın.) Kabakların ağız kısmını küçük domates dilimleriyle kapatın.
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4
Kabakları tencereye dik olarak yerleştirin. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pirinçler iyice yumuşayana kadar (yaklaşık 30-40 dakika) pişirin
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5
Pişen kaba dolmalarını biraz dinlendirip yoğurt ile servis edebilirsiniz.
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