Bakliyatlı Yaz Dolması
Bakliyatlı yaz dolması nasıl yapılır? Yaz dolmasının malzemeleri nelerdir? Tüm detaylarıyla bakliyatlı yaz dolması tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domatesleri enlemesine ikiye kesip içlerini çıkarın. Çıkan içleri kıyıp kenara alın. Beş çorba kaşığı zeytinyağı, kıyılmış soğan ve sarımsağı soteleyin.
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2
Üzerine bakliyatları ve bulguru ilave edip bir-iki çevirin. Tuz, karabiber ve domates içlerini katıp harmanlayın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, kapağı kapalı olarak ve kısık ateşte bulgur yumuşayana kadar pişirin.
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3
Ocaktan alıp, harcı domateslerin içlerine doldurun. Domatesleri fırına dayanıklı bir tencereye yerleştirin.
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4
Kapağını kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağını gezdirip ılık olarak servis yapın.
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