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Bakliyatlı Yaz Dolması

Bakliyatlı Yaz Dolması
KOLAY 15 DAKİKA

Bakliyatlı yaz dolması nasıl yapılır? Yaz dolmasının malzemeleri nelerdir? Tüm detaylarıyla bakliyatlı yaz dolması tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
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ve Daha Fazlası ...

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