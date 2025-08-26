Tarif Ara
Pazı kavurmalı yumurta

Pazı Kavurmalı Yumurta

KOLAY 15 DAKİKA

Besleyici pazı ve taze yumurtanın buluştuğu bu pratik tarif, kahvaltı sofralarına sağlık ve lezzet katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağını yayvan bir tencerede veya tavada orta ateşte ısıtın.

  • 2

    Küp şeklinde doğranmış kuru soğan ve pırasayı yağa ekleyin ve yakmadan hafifçe soteleyin.

  • 3

    Soğan ve pırasanın diriliği gidince tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın.

  • 4

    Parmak kalınlığında doğradığınız pazı veya ıspanağı da ekleyin. Ara ara karıştırarak 5-6 dakika pişirin.

  • 5

    Tavadaki karışımının iki yerinde daire şeklinde boşluk oluşturun ve bu boşluklara yumurtaları kırın.

  • 6

    Yumurtalar piştiğinde ocağı söndürün. Yumurtaların üzerini toz kırmızıbiber ile süsleyin ve servis yapın.

