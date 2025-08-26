Pazı Kavurmalı Yumurta
Besleyici pazı ve taze yumurtanın buluştuğu bu pratik tarif, kahvaltı sofralarına sağlık ve lezzet katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Zeytinyağını yayvan bir tencerede veya tavada orta ateşte ısıtın.
-
2
Küp şeklinde doğranmış kuru soğan ve pırasayı yağa ekleyin ve yakmadan hafifçe soteleyin.
-
3
Soğan ve pırasanın diriliği gidince tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın.
-
4
Parmak kalınlığında doğradığınız pazı veya ıspanağı da ekleyin. Ara ara karıştırarak 5-6 dakika pişirin.
-
5
Tavadaki karışımının iki yerinde daire şeklinde boşluk oluşturun ve bu boşluklara yumurtaları kırın.
-
6
Yumurtalar piştiğinde ocağı söndürün. Yumurtaların üzerini toz kırmızıbiber ile süsleyin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL