Tarif Ara
Öğünler Sütlü Tatlılar Magnolia tarifi

Videolu: Magnolia Tarifi

Magnolia, sofralarınıza lezzet katacak bir tatlı tarifi.

Magnolia Tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, nişasta, toz şeker, yumurta sarısı ve sütü derin bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağa oturtup orta ısıda sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilya ve tereyağını ekleyin.

  • 2

    Kabuk bağlamaması için üzerini streç filmle kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yoğunlaştırmış sütü katıp karıştırın. Soğuk kremayı derin bir kaba alıp mikser yardımı ile çırparak kabartın.

  • 3

    Daha sonra diğer karışıma ilave edin ve spatula yardımı ile aşağıdan yukarıya doğru karıştırın.

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

İrmikli Muhallebi
KOLAY 15 DAKİKA

İrmikli Muhallebi

Vişne Sulu Puding
KOLAY 30 DAKİKA

Vişne Sulu Puding

Sirkeli Galeta Unu Tatlısı
ZOR 10 DAKİKA

Sirkeli Galeta Unu Tatlısı

Kaymaçina
KOLAY 15 DAKİKA

Kaymaçina