Öğünler Salata Yoğurtlu semizotu

Yoğurtlu Semizotu

Yoğurtlu Semizotu
ORTA 20 DAKİKA

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif: yoğurtlu semizotu salatası. Sofralarınıza ferahlık katacak bu pratik lezzeti denemeye ne dersiniz?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Semizotunu ayıklayın. Geniş bir kaseye su doldurun. Semizotunu içine alıp birkaç dakika bekletin. Yaprakları hafifçe ovalayarak sudan çıkarın. Bu işlemi su tamamen berrak olana kadar 2-3 kez tekrarlayın. Ardından süzgece alıp suyunu süzdürün. Temiz bir bezle kurulayın.

  • 2

    Yaprak ve ince sapları iri olacak şekilde elinizle bölün ya da büyük parçalar halinde doğrayın.

  • 3

    Yoğurdu bir kaseye alın. Ezilmiş sarımsağı ve tuzu ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

  • 4

    Hazırladığınız yoğurtlu karışımı semizotunun üzerine dökerek karıştırın.

  • 5
    Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Yağ kızınca toz kırmızıbiberi ekleyin. Bir iki kez karıştırıp ocağın altını kapatın. Biberli yağı salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

