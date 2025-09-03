Yoğurtlu Semizotu
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif: yoğurtlu semizotu salatası. Sofralarınıza ferahlık katacak bu pratik lezzeti denemeye ne dersiniz?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Semizotunu ayıklayın. Geniş bir kaseye su doldurun. Semizotunu içine alıp birkaç dakika bekletin. Yaprakları hafifçe ovalayarak sudan çıkarın. Bu işlemi su tamamen berrak olana kadar 2-3 kez tekrarlayın. Ardından süzgece alıp suyunu süzdürün. Temiz bir bezle kurulayın.
-
2
Yaprak ve ince sapları iri olacak şekilde elinizle bölün ya da büyük parçalar halinde doğrayın.
-
3
Yoğurdu bir kaseye alın. Ezilmiş sarımsağı ve tuzu ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
-
4
Hazırladığınız yoğurtlu karışımı semizotunun üzerine dökerek karıştırın.
-
5
Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Yağ kızınca toz kırmızıbiberi ekleyin. Bir iki kez karıştırıp ocağın altını kapatın. Biberli yağı salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
