Tarçınlı Cookies

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Ardından tarçın ve şeker karışımına bulayıp aralıklı olarak tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ve alt üst ayarı açık olarak 15 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra tepside iyice soğumasını bekliyoruz ve servis yapın.