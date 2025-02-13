Tarçınlı Cookies
Tarçınlı Cookies: Mis gibi tarçın kokusu ve enfes kıtır dokusuyla, sıcacık bir mutluluk!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Eritilmiş tereyağı, esmer şeker ve toz şekeri derin bir kabın içerisinde homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
-
2
Tarçın, yumurta, vanilya ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın. En son eleyerek un ve kabartma tozunu ekleyin. Hamuru 20 dakika buzdolabında bekletin.
-
3
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Ardından tarçın ve şeker karışımına bulayıp aralıklı olarak tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ve alt üst ayarı açık olarak 15 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra tepside iyice soğumasını bekliyoruz ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL