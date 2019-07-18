Zahterli Kandil Kurabiyesi

Kurabiye için, derin bir kapta tereyağ, sıvı yağ, yoğurt ve sirkeyi krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Elenmiş un, tuz, zahter ve kabartma tozunu azar azar karışıma ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.