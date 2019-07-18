Zahterli Kandil Kurabiyesi
Zahterli kurabiye nasıl yapılır? Çayınıza eşlik edecek en lezzetli kurabiyelerden zahterli kurabiye tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kurabiye için, derin bir kapta tereyağ, sıvı yağ, yoğurt ve sirkeyi krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Elenmiş un, tuz, zahter ve kabartma tozunu azar azar karışıma ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
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2
Hamurun üzerine nemli bir bez örtün ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verin.
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3
Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri aralıklarla yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
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