Acı Biberli Çikolatalı Kurabiye
Acı biberin keskin aromasıyla tatlı çikolatanın buluştuğu bu kurabiye, alışılmışın dışında lezzet arayanlara enfes bir tat sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir karıştırma kabına unu, kakaoyu, kabartma tozunu alın. Üzerine toz acı biberi ve tarçını ekleyin. Çırpma teli yardımıyla kuru malzemeleri iyice karıştırın.
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2
Ayrı bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını alın. Üzerine şekeri ekleyin. Mikserle orta hızda, krema kıvamına gelene kadar 2-3 dakika çırpın.
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3
Tereyağı ve şeker karışımına yumurtayı kırın. Vanilya özütünü ilave edin. Mikserle düşük hızda çırpın, malzemeler birleşene kadar devam edin.
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4
Kuru malzemeleri tereyağlı karışıma ekleyin. Mikserin düşük hızında veya bir spatula yardımıyla karıştırın. Karışım homojen hale geldiğinde damla çikolatayı ekleyerek harmanlayın.
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5
Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Harçtan bir yemek kaşığı kadar alıp elinizle yuvarlayın. Tepsiye yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın.
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6
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Kenarları sertleştiğinde ve ortası hala yumuşakken fırından çıkarın.
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7
Tepside 5 dakika bekletin. Ardından bir ızgara teline alıp tamamen soğumalarını sağlayın.
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8
Tamamen soğuduğunda servis tabağına alın. Dilerseniz rendelenmiş çikolata serperek servis yapın.
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