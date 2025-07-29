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Acı Biberli Çikolatalı Kurabiye

Acı Biberli Çikolatalı Kurabiye
KOLAY 20 DAKİKA

Acı biberin keskin aromasıyla tatlı çikolatanın buluştuğu bu kurabiye, alışılmışın dışında lezzet arayanlara enfes bir tat sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir karıştırma kabına unu, kakaoyu, kabartma tozunu alın. Üzerine toz acı biberi ve tarçını ekleyin. Çırpma teli yardımıyla kuru malzemeleri iyice karıştırın.
  • 2
    Ayrı bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını alın. Üzerine şekeri ekleyin. Mikserle orta hızda, krema kıvamına gelene kadar 2-3 dakika çırpın.
  • 3
    Tereyağı ve şeker karışımına yumurtayı kırın. Vanilya özütünü ilave edin. Mikserle düşük hızda çırpın, malzemeler birleşene kadar devam edin.
  • 4
    Kuru malzemeleri tereyağlı karışıma ekleyin. Mikserin düşük hızında veya bir spatula yardımıyla karıştırın. Karışım homojen hale geldiğinde damla çikolatayı ekleyerek harmanlayın.
  • 5
    Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Harçtan bir yemek kaşığı kadar alıp elinizle yuvarlayın. Tepsiye yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın.
  • 6
    Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Kenarları sertleştiğinde ve ortası hala yumuşakken fırından çıkarın.
  • 7
    Tepside 5 dakika bekletin. Ardından bir ızgara teline alıp tamamen soğumalarını sağlayın.
  • 8
    Tamamen soğuduğunda servis tabağına alın. Dilerseniz rendelenmiş çikolata serperek servis yapın.

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