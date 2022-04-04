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Hindistan Cevizli Tatlı

Hindistan Cevizli Tatlı
KOLAY 20 DAKİKA

Hindistan cevizli iç dolgusuyla ve şık sunumuyla iftardan sonra çay saatlerinizin yeni gözdesi olacak lezzetli bir tarif. Hindistan cevizli ve kakaolu tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hindistan cevizli dolgu için Hindistan cevizi, krema ve pudra şekerini iyice karıştırın. Buzdolabına yerleştirip 10-15 dakika dinlendirin.

  • 2

    Sürenin sonunda dolgudan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafifçe elinizde yuvarlayın ve yeniden buzdolabına yerleştirin. Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alıp 5 dakika kaynatın.

  • 3

    Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde oda ısısındaki tereyağı, pudra şekeri, ayçiçeği yağı ve yumurtayı iyice karıştırın.

  • 4

    Üzerine kakao, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip çok sert olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan 1 adet ceviz büyüklüğünde parça koparıp, elinizde açın.

  • 5

    Ortasına, 1 adet Hindistan cevizli dolgudan yerleştirin. Poğaça yapar gibi elinizde yuvarlayın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Kurabiyeyi fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca teker teker soğuk şerbete iyice batırıp çıkarın. Servis tabağına yerleştirip Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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