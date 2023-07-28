Lavantalı Bisküvi
Mis gibi lavanta kokulu kurabiyeler yapıyoruz... Tadına ayrı koksuna ayrı hayran kalınacak bir tarif...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı, pudra şekeri, un, lavanta ve yumurtayı geniş bir kaba alıp yoğurun. Hamurdan bezeler koparıp dilediğiniz şekli verin.
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2
10 dakika buzdolabında dinlendirin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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