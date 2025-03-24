Ayrı bir kapta bal ve pekmezi ısıtın. Bu aşamada ısının çok yükselmemesine dikkat edin. Şeker ve tereyağını ilave edin. Karıştırarak eritin. Ocaktan alın. Yine karıştırarak soğutun. Yumurtayı katıp iyice çırpın. Üzerine kuru malzemeyi ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.