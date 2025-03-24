Lebkuchen
YENİ YILI KARŞILARKEN SOFRALARINIZI BİRBİRİNDEN LEZİZ VE FARKLI KÜLTÜRLERİN TARİFLERİNDEN OLUŞAN TATLARLA DONATMAYA NE DERSİNİZ?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın, zencefil, karanfil, kakule ve tuzu geniş bir kapta harmanlayın.
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2
Ayrı bir kapta bal ve pekmezi ısıtın. Bu aşamada ısının çok yükselmemesine dikkat edin. Şeker ve tereyağını ilave edin. Karıştırarak eritin. Ocaktan alın. Yine karıştırarak soğutun. Yumurtayı katıp iyice çırpın. Üzerine kuru malzemeyi ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
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3
Hamuru streç filme sarıp buzdolabının alt rafında 2 saat dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Elinizde yuvarlak şekil verin.
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4
Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.
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5
Glazür için pudra şekeri ve limon suyunu iyice karıştırın. Soğuyan kurabiyelerin üzerlerine glazür sürün ve servis yapın.
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