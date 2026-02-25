Cevizli Elmalı Kurabiye
Çay saatlerinin vazgeçilmezi ağızda dağılan ve tam kıvamında iç harcıyla en nefis cevizli elmalı kurabiye tarifi. Adım adım hazırlanışıyla bu lezzete bayılacaksınız!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İç harcı için rendelenmiş elmaları dövülmüş ceviz, toz şeker ve tarçın ile harmanlayıp tavaya alın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
-
2
Derin bir kasede tereyağı, yoğurt, pudra şekeri ve yumurtayı çırpın. 3.Nişasta, un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini streç film ile sarıp 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
-
3
Dinlenmiş hamuru tezgahta 2 pişirme kağıdı arasında yarım cm kalınlığında açın. Yuvarlak kurabiye kalıbı veya bir bardak ağzı ile 25-30 adet yuvarlak hamur kesin.
-
4
Ortalarına elmalı harcı pay edip top şeklinde kapatın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kontrollü pişirin.
-
6
Oda sıcaklığına gelince pudra şekeri ve tarçın serperek servis yapın.
Elmalı Kurabiye Yapmanın Püf Noktası Nedir ?
Elmalı kurabiyenin iç harcının hamurla birleştirilmeden önce mutlaka soğutulması gerekir. Hamuru yumuşatıp dağılmaması için önemli bir adımdır. Kurabiye hamuru ele yapışmayan ama sert de olmaması gerekir. Fırından çıkan kurabiyelerin bir süre dinlendirilip servis edilmesi gerekir.
Elmalı Kurabiye Hangi Ayarda Pişirilmelidir ?
Fansız fırın ayarında 180 derece de pişirilmelidir.
Elmalı Kurabiyeye Yoğurt Neden Koyulur ?
Kurabiyenin içerisindeki yoğun elma ve tarçın kokusunu yoğurt dengeleyecek aynı zamanda kabarmaya da yardımcı olup kurabiyeye lezzet katacaktır.
Elmalı Kurabiyeye Pudra Şekeri Ne Zaman Dökülür ?
Fırından çıkıp soğumuş kurabiyelerin üzerine pudra şekeri dökülmeli, yoksa kurabiyelerin sıcaklığı pudra şekerini eritip şekerlenmesine neden olacaktır.
Elmalı Kurabiyenin Piştiği Nasıl Anlaşılır ?
Dışı kızaran kurabiyelerin piştiğini bu şekilde anlayabiliriz.
Elmalı Kurabiyeye Neden Nişasta Koyulur ?
Nişasta kurabiyenin dokusunun kıyır kıyır olmasını sağlar.
Elmalı Kurabiye Hamuru Neden Çatlar ?
Un oranı fazla gelmişse, yağ oranı az gelmişse, pudra şekeri yerine toz şeker kullanılırsa bu sebepler çatlamaya neden olacaktır.
