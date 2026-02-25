Cevizli Elmalı Kurabiye

Oda sıcaklığına gelince pudra şekeri ve tarçın serperek servis yapın.

Elmalı Kurabiye Yapmanın Püf Noktası Nedir ?

Elmalı kurabiyenin iç harcının hamurla birleştirilmeden önce mutlaka soğutulması gerekir. Hamuru yumuşatıp dağılmaması için önemli bir adımdır. Kurabiye hamuru ele yapışmayan ama sert de olmaması gerekir. Fırından çıkan kurabiyelerin bir süre dinlendirilip servis edilmesi gerekir.

Elmalı Kurabiye Hangi Ayarda Pişirilmelidir ?

Fansız fırın ayarında 180 derece de pişirilmelidir.

Elmalı Kurabiyeye Yoğurt Neden Koyulur ?

Kurabiyenin içerisindeki yoğun elma ve tarçın kokusunu yoğurt dengeleyecek aynı zamanda kabarmaya da yardımcı olup kurabiyeye lezzet katacaktır.

Elmalı Kurabiyeye Pudra Şekeri Ne Zaman Dökülür ?

Fırından çıkıp soğumuş kurabiyelerin üzerine pudra şekeri dökülmeli, yoksa kurabiyelerin sıcaklığı pudra şekerini eritip şekerlenmesine neden olacaktır.

Elmalı Kurabiyenin Piştiği Nasıl Anlaşılır ?

Dışı kızaran kurabiyelerin piştiğini bu şekilde anlayabiliriz.

Elmalı Kurabiyeye Neden Nişasta Koyulur ?

Nişasta kurabiyenin dokusunun kıyır kıyır olmasını sağlar.

Elmalı Kurabiye Hamuru Neden Çatlar ?

Un oranı fazla gelmişse, yağ oranı az gelmişse, pudra şekeri yerine toz şeker kullanılırsa bu sebepler çatlamaya neden olacaktır.