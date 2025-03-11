Muzlu, Zencefilli Yeni Yıl Kurabiyeleri
Malzemeler
Yapılışı
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1
Geniş bir kasede tereyağı, şeker ve yumurtayı çırpın. Pekmezi ekleyip çırpmaya devam edin.
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2
Baharatları, muz tozunu, unu, karbonatı ve tuzu ekleyip yumuşak bir kurabiye hamuru yoğurun. Hamuru 2 parçaya bölüp yuvarlayın. Streç filme sarın. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
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3
Dolaptan çıkardığınız hamurları unlanmış tezgahta veya iki pişirme kağıdı arasında merdane yardımıyla 6-7 mm kalınlığında açın.
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4
İstediğiniz şekilde kurabiye kalıpları ile kesip şekiller çıkarın. Pişirme kağıdı koyduğunuz fırın tepsilerine kurabiyeleri dizip önceden ısıtılmış 175 derece fırında 12-15 dakika pişirin.
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5
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelen kurabiyeleri dilediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz.
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