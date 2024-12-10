Kurabiyeler için bütün malzemeleri bir kaseye alın ve hamuru yoğurun. Hamur çok kırılgan olmalıdır. Hamuru buzdolabında 1 saat dinlendirerek ikiye bölün. Bir tanesini iki adet pişirme kağıdının arasına alın ve oklava ile üzerine bastırarak 5 mm kalınlığında düz ve pürüzsüz bir yüzey elde edin. Üstteki pişirme kağıdını kaldırın. Kalıp yardımıyla yuvarlak kesin ve pişirme kağıdı ile kaplanmış tepsiye dizin. Kurabiyelerin üzerini çatalla 1-2 defa delin. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde pişirin. Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Soğuyan kurabiyelerin arasına süt reçeli koyun ve üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapın.