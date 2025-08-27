Tarif Ara
Portakallı Anne Kurabiyesi

KOLAY 30 DAKİKA

Mis gibi portakal kokusuyla anne kurabiyesi çay saatlerinize nostaljik bir lezzet katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamuru için derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın. Üzerine şekeri ekleyip mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Yoğurdu ve yağı ekleyip karıştırın.

  • 2

    Portakal kabuğu rendesini ve portakal suyunu da ekleyin. Kabartma tozu ve vanilyalı da katın. Unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

  • 3

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif kızarana kadar 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkarınca ilk sıcaklığı geçince üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

