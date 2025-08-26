Makaron
Renk renk ve nefis dolgularla hazırlanan makaron, ince kabuğu ve yumuşacık dokusuyla Fransız pastacılığının en zarif tatlılarından biri.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Badem unu ve pudra şekerini geniş bir kapta eleyerek karıştırın. Üzerine yumurta akının yarısını ekledikten sonra macun kıvamı alana kadar bir spatula yardımı ile karıştırın. Kalan yumurta akını miksere alıp bekletin.
-
2
Toz şeker ve suyu küçük bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca termometrenizi yerleştirin. Karışımın sıcaklığı 115 dereceye ulaştığında beklettiğiniz yumurta akını mikserin en yüksek devrinde çırpmaya başlayın. Toz şeker ve su karışımı 118 dereceye ulaştığında ocaktan alın.
-
3
Yumurta akını çırpmaya devam ederek şekerli karışımı azar azar ekleyin. Önce çok sıcak olan çırpma kabı, oda sıcaklığında hissedilene kadar yüksek hızda çırpmaya devam edin.
-
4
Dilediğini renkte gıda boyası ekleyip iyice çırpın. Karışım oda sıcaklığına gelip mikserin telini kaldırdığınızda şeklini koruyorsa ve parlak bir görünüme sahipse ideal kıvamda demektir. Çırpma işlemini sonlandırıp merengi kenara alın.
-
5
Bademli macuna merengin 1/4'ünü ekleyin. Macun sertliğini kaybedip kolay karıştırılabilir bir kıvama gelecektir. Kalan merengi alttan üste doğru çok fazla söndürmeden, yavaşça karıştırarak 3 aşamada ekleyin. Merengin tamamı bitince kenara alın.
-
6
Pişirme kağıdını tepsinizin boyutuna göre kesin. Üzerine çay bardağı yardımıyla 2-3 cm'lik aralıklar bırakarak yuvarlaklar çizin. Pişirme kağıdını tepsiye yerleştirin. Makaron harcını yuvarlak uçlu bir sıkma torbasına koyun.
-
7
Yuvarlakların içini doldurana kadar dik bir şekilde tutarak torbayı sıkın. Tepsiyi her yönden sert bir yüzeye vurun. Üzerinde baloncuklar kalırsa bir kürdanla patlatın. Kalan makaron harcını da aynı şekilde tepsilere koyarak hazırlayın. Tepsileri serin bir yerde 45 dakika bekletin. Sıktığınızda renkleri parlak olan makaronların bekleme sırasında üzerleri yavaş yavaş kuruyup kabuk bağlayacak ve mat bir renk kalacaktır.
-
8
Yeteri kadar kuruyup kurumadıklarını anlamak için kuru elle üzerlerine çok yavaş bir şekilde dokunup test edebilirsiniz. Fırınınızın alt ve üst fanını açıp 165 derecede ısıtın. Fırının ortasına her seferinde sadece bir tepsi yerleştirip yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğuyana kadar dinlendirin. İki makaronun arasına istediğiniz bir iç krema sürüp servis yapın. Kalanları da aynı şekilde hazırlayın ve servis yapın.
