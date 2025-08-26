Yeteri kadar kuruyup kurumadıklarını anlamak için kuru elle üzerlerine çok yavaş bir şekilde dokunup test edebilirsiniz. Fırınınızın alt ve üst fanını açıp 165 derecede ısıtın. Fırının ortasına her seferinde sadece bir tepsi yerleştirip yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğuyana kadar dinlendirin. İki makaronun arasına istediğiniz bir iç krema sürüp servis yapın. Kalanları da aynı şekilde hazırlayın ve servis yapın.