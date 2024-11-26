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Mahlepli Tuzlu Kurabiye

Mahlepli Tuzlu Kurabiye

Maldon tuzu, geleneksel yöntemlerle deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir. Deniz suyu, büyük tavaların içine alınarak buharlaştırılır ve kalan kristaller toplanır. Hafif ve bir tadı vardır. Diğer birçok tuzdan farklı olarak, hoş bir tuzlu tat sunar ve acı veya metalik bir tat bırakmaz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir karıştırma kabına zeytinyağı, yoğurt ve yumurta akını alın ve iyice karıştırın. Tuz, sirke, mahlep ve kabartma tozunu da ilave edin. Unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.

  • 2

    Kurabiyeleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Ardından maldon tuz ve çörek otunu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın

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