Mahlepli Tuzlu Kurabiye

Maldon tuzu, geleneksel yöntemlerle deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir. Deniz suyu, büyük tavaların içine alınarak buharlaştırılır ve kalan kristaller toplanır. Hafif ve bir tadı vardır. Diğer birçok tuzdan farklı olarak, hoş bir tuzlu tat sunar ve acı veya metalik bir tat bırakmaz.