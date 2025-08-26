Karamel Dolgulu Bisküvi

Dinlenen hamuru iki parçaya bölün. Bir tanesini iki adet pişirme kağıdının arasına alın ve oklava yardımı ile 5 mm kalınlığında düz ve pürüzsüz bir hamur elde edin. Üstteki pişirme kağıdını kaldırın. Kalıp yardımıyla yuvarlak kesin ve pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisine alın. Aralarında boşluk bırakın ki birbirlerine yapışmasınlar. Bisküvilerin üzerini çatalla hafifçe bastırarak çizgiler yapın.