Karamel Dolgulu Bisküvi
İçi karamelle dolu kıtır bisküvi, tatlı severler için hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bisküvi hamuru için tereyağı ve pudra şekerini derin bir kaba alın. Özleşene kadar çatalla karıştırın. Üzerine yumurta, vanilya, tarçın ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edin.
-
2
Unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 40-45 dakika buzdolabında dinlendirin.
-
3
Karamel dolgusu için şekeri küçük bir sos tenceresine alın. Düşük ısıda sık karıştırarak eritin. Üzerine tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince kremayı ekleyip karıştırın. Kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Kenara alıp, soğumaya bırakın.
-
4
Dinlenen hamuru iki parçaya bölün. Bir tanesini iki adet pişirme kağıdının arasına alın ve oklava yardımı ile 5 mm kalınlığında düz ve pürüzsüz bir hamur elde edin. Üstteki pişirme kağıdını kaldırın. Kalıp yardımıyla yuvarlak kesin ve pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisine alın. Aralarında boşluk bırakın ki birbirlerine yapışmasınlar. Bisküvilerin üzerini çatalla hafifçe bastırarak çizgiler yapın.
-
5
Bisküvileri önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Geri kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın.
-
6
Fırından çıkarıp soğuttuğunuz iki adet bisküvilerin arasına yarım tatlı kaşığı karamel dolgusundan koyun. Hafifçe bastırarak sandviç şekline getirin. Kalan kurabiyelere de aynı işlemi uygulayın ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler