Çeşme Damla Sakızlı Kurabiye

Karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ekleyip iyice karıştırın. Yoğurdu, vanilyayı ve dövülmüş

damla sakızını ekleyin. Kabartma tozunu ve unu azar azar ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.