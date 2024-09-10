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Çeşme Damla Sakızlı Kurabiye

Çeşme Damla Sakızlı Kurabiye
KOLAY 10 DAKİKA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle Çeşme damla sakızlı kurabiye tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtayı ekleyip iyice karıştırın. Yoğurdu, vanilyayı ve dövülmüş
    damla sakızını ekleyin. Kabartma tozunu ve unu azar azar ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • 2

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yuvarladığını hamurları bir kaba koyduğunuz pudra şekerine bulayın ve her tarafının pudra şekeri ile kaplanmasını sağlayın. Pudra şekerine buladığınız hamurları pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizin.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kurabiyeler hafif pembeleşene ve üzerlerinde çatlaklar oluşana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

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