Bol Çikolatalı Kurabiye
Dışı çıtır içi yumuşacık bir kurabiye tarifimiz var! Bol çikolatalı kurabiye tarifi ile çay saatlerinde servis edebileceğiniz enfes bir kurabiye tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bitter çikolata ve tereyağını karıştırıp ocakta veya mikrodalga fırında eritin. Kenara alıp soğumaya bırakın.
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2
Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. Soğumuş çikolatanın içine espresso ve esmerşekeri ekleyip karıştırın.
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3
Ardından vanilya özütü ve yumurtaları çikolatalı karışıma teker teker ekleyip kaşık yardımıyla karıştırmaya devam edin. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra unlu karışımı da ekleyip kaşıkla karıştırmaya devam edin.
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4
Hamur ele yapışmayan ve şekil verilebilecek kıvama geldiğinde damla çikolata ekleyin. Hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparın.
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5
Elinizle yuvarlayıp hafif yassılaştırın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15-18 dakika pişirin. Hafif soğuduktan sonra servis yapın.
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