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Bol Çikolatalı Kurabiye

Bol Çikolatalı Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Dışı çıtır içi yumuşacık bir kurabiye tarifimiz var! Bol çikolatalı kurabiye tarifi ile çay saatlerinde servis edebileceğiniz enfes bir kurabiye tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bitter çikolata ve tereyağını karıştırıp ocakta veya mikrodalga fırında eritin. Kenara alıp soğumaya bırakın.

  • 2

    Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın. Soğumuş çikolatanın içine espresso ve esmerşekeri ekleyip karıştırın.

  • 3

    Ardından vanilya özütü ve yumurtaları çikolatalı karışıma teker teker ekleyip kaşık yardımıyla karıştırmaya devam edin. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra unlu karışımı da ekleyip kaşıkla karıştırmaya devam edin.

  • 4

    Hamur ele yapışmayan ve şekil verilebilecek kıvama geldiğinde damla çikolata ekleyin. Hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparın.

  • 5

    Elinizle yuvarlayıp hafif yassılaştırın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15-18 dakika pişirin. Hafif soğuduktan sonra servis yapın.

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