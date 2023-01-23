Limonlu Çatlak Kurabiye
Leziz limonlu çatlak kurabiye tarifi!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kurabiye hamuru için un hariç tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp karıştırın.
-
2
Malzemeler karıştıktan sonra unu azar azar ekleyerek yoğurmaya devam edin. Neredeyse elinize yapışacak kıvamda yumuşak bir hamur elde ettiğinizde streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
-
3
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak şekil verdikten sonra geniş bir alana döktüğünüz pudra şekerine bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.
-
4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL