Esron Kurabiye (Landöşe)
Gözünüzü kapatın ve 1920’li yılların İstanbul’unda, Beyoğlu’nda olduğunuzu; Baylan veya Patisserie de Pera’dan mis gibi kurabiye kokularının geldiğini hayal edin. Bu kurabiyelerden biri Esron (Landöşe) olabilir…
Malzemeler
Yapılışı
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1
İki adet fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Kağıtların tepsiden kaymaması için tepsilere çok az tereyağı sürün.
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2
Oda ısısında yumuşatılmış tereyağını toz şeker ve pudra şekeri ile birlikte 5 dakika çırpın. Yumurtaları 2 dakika arayla ekleyerek çırpmaya devam edin. Vanilyayı ilave edin ve karıştırın.
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3
Başka bir kasenin içinde elenmiş un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp yumurtalı karışıma ekleyin ve spatula yardımı ile karıştırın. Hamuru tırtıklı duy takılmış hamur sıkma torbasına doldurun. Pişirme kağıtlarının üzerlerine yuvarlak şekilde sıkın.
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4
Üzerlerine çırpılmış yumurta akı sürün. Çiğ ve kabuksuz bademleri keskin bir bıçak yardımıyla boyuna çubuklar şeklinde kesin. Üzerlerine serpiştirin.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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