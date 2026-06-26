Videolu Gaziantep Usulü Bayram Kurabiyesi
Şef Mine Özmen, Sofra Şefimiz Ali Can Sabunsoy ile birlikte Gaziantep Usulü Bayram Kurabiyesi hazırladı. Bu lezzetli ve mutlaka denenmesi gereken kurabiyenin tarifini ve yapılış videosunu sizlerle paylaşıyoruz.
Gaziantep Usulü Bayram Kurabiyesi Malzemeler
Gaziantep Usulü Bayram Kurabiyesi Tarifi
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1
Oda sıcaklığındaki sade yağı stant mikserinin haznesine alın ve krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın.
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2
Köpürmeye başlayan yağın içerisine pudra şekerini ilave edip çırpma işlemine devam edin.
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3
İstediğiniz pürüzsüz kıvama ulaştığında, irmik ve un karışımını azar azar hazneye ekleyerek hamuru toparlayın. Ardından hamuru tezgaha alıp elinizle pürüzsüz olana kadar güzelce yoğurun.
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4
Hamurun bir kısmını ayırıp içerisine toz Antep fıstığını ekleyin ve fıstık hamura tamamen rengini verene kadar tekrar yoğurun.
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5
Sade hamurdan minik bezeler koparıp tezgahta yuvarlayarak şerit haline getirin ve uçlarını birleştirerek ay şekli (u formu) verin. Fırın tepsisine dizdiğiniz sade kurabiyelerin orta kısmına birer adet bütün Antep fıstığı gömün.
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6
Fıstıklı yeşil hamura da aynı şekilde şekil vererek tepsiye yerleştirin.
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7
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin.
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8
Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ilık olarak servis yapın.
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