Antep Fıstıklı Cookie
Bol Antep fıstığıyla hazırlanan bu yumuşacık cookie, her lokmada fıstığın eşsiz aromasıyla tatlı bir şölen sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve şekeri çırpın. Yumurta ekleyip yeniden çırpın. Daha sonra tüm kuru malzemeyi ilave edin ve yoğurun.
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2
En son çikolata ekleyip dolaba kaldırın ve 30 dakika dinlendirin.
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3
Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde şekil verin.
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4
İsteğe bağlı olarak Antep fıstığına batırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 14 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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