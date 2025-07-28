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Antep Fıstıklı Cookie

Antep Fıstıklı Cookie
KOLAY 15 DAKİKA

Bol Antep fıstığıyla hazırlanan bu yumuşacık cookie, her lokmada fıstığın eşsiz aromasıyla tatlı bir şölen sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tereyağı ve şekeri çırpın. Yumurta ekleyip yeniden çırpın. Daha sonra tüm kuru malzemeyi ilave edin ve yoğurun.
  • 2
    En son çikolata ekleyip dolaba kaldırın ve 30 dakika dinlendirin.
  • 3
    Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde şekil verin.
  • 4
    İsteğe bağlı olarak Antep fıstığına batırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 14 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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