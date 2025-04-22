Tahin Dolgulu Kurabiye

Hamur için derin bir kaba yumurtayı kırın. Üzerine ayçiçek yağını ekleyip çırpma teliyle çırpın. Üzerine pudra şekeri, nişasta, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Hamuru karıştırıp, yoğurmaya başlayın. Üzerine azar azar unu ekleyip yoğurmaya devam edin.