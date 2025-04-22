Tahin Dolgulu Kurabiye
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için derin bir kaba yumurtayı kırın. Üzerine ayçiçek yağını ekleyip çırpma teliyle çırpın. Üzerine pudra şekeri, nişasta, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Hamuru karıştırıp, yoğurmaya başlayın. Üzerine azar azar unu ekleyip yoğurmaya devam edin.
-
2
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Kıyılmış fındığı bir tabağa alın. Kurabiyeleri fındığa bulayın.
-
3
Pişirme kağıdıyla kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Parmak ucunuzla kurabiyelerin ortasına çukur açın. Açtığınız çukurlara çay kaşığı yardımıyla tahin doldurun.
-
4
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- 2025 Trendi Swicy Lezzetler
- Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
- Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL