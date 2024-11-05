Videolu: Fındıklı Rulo Kurabiye
Bol fındıklı, labne peynirli ve üstelik yapımı da bir hayli kolay ve farklı. Bu kurabiyenin tek kötü tarafı ise o kadar lezzetli ki tadına bakınca kendinizi asla durduramıyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için kasenin içine un, tereyağı, toz şeker, yumurta sarısı ve suyunu süzdüğünüz labne peynirini alın. Elinize hafif yapışan bir kıvam alana kadar yoğurun.
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2
Fındıklı harç için tüm malzemeleri kasede karıştırın. Tezgaha fındıklı harcın dörtte birini serpin. Yarıya böldüğünüz hamurun ilk bezesini harcın üzerine alın.
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3
Üzerine yine fındıklı harç serpip merdane ile yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Üçgenlere ayırın. Her üçgeni rulo yapın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
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4
Kalan bezeye de aynı işlemleri uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında önce 10-12 dakika pişirin. Ardından fanlı ayara getirip dereceyi 165 dereceye düşürün. 10 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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