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Videolu: Fındıklı Rulo Kurabiye

Bol fındıklı, labne peynirli ve üstelik yapımı da bir hayli kolay ve farklı. Bu kurabiyenin tek kötü tarafı ise o kadar lezzetli ki tadına bakınca kendinizi asla durduramıyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun

Fındıklı Rulo Kurabiye

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamur için kasenin içine un, tereyağı, toz şeker, yumurta sarısı ve suyunu süzdüğünüz labne peynirini alın. Elinize hafif yapışan bir kıvam alana kadar yoğurun.
  • 2
    Fındıklı harç için tüm malzemeleri kasede karıştırın. Tezgaha fındıklı harcın dörtte birini serpin. Yarıya böldüğünüz hamurun ilk bezesini harcın üzerine alın.
  • 3
    Üzerine yine fındıklı harç serpip merdane ile yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Üçgenlere ayırın. Her üçgeni rulo yapın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
  • 4
    Kalan bezeye de aynı işlemleri uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında önce 10-12 dakika pişirin. Ardından fanlı ayara getirip dereceyi 165 dereceye düşürün. 10 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

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