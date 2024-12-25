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Pirinç Patlaklı, Çikolatalı Yılbaşı Kozalakları

Pirinç Patlaklı, Çikolatalı Yılbaşı Kozalakları

Pirinç patlaklarının çıtırlığı ve çikolatanın enfes lezzetiyle hazırlanan bu kozalaklar, yılbaşı sofralarınızın yıldızı olacak. Hem keyifli hem unutulmaz bir tat!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir kapta damla çikolatayı ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin.

  • 2

    Sırasıyla keçiboynuzu özü, ham kakao ve pirinç patlağını ilave edin ve karıştırın.

  • 3

    Limon sıkacağının üçgen iç kısımlarına karışımı doldurun ve bir tepsiye ters çevirin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.

  • 4

    Kozalak şeklini almış pirinç patlaklarının üzerine birer adet frambuaz yerleştirin.

  • 5

    Derin dondurucuda 1saat dinlendirin ve servis yapın.

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