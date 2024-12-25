Pirinç Patlaklı, Çikolatalı Yılbaşı Kozalakları
Pirinç patlaklarının çıtırlığı ve çikolatanın enfes lezzetiyle hazırlanan bu kozalaklar, yılbaşı sofralarınızın yıldızı olacak. Hem keyifli hem unutulmaz bir tat!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kapta damla çikolatayı ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin.
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2
Sırasıyla keçiboynuzu özü, ham kakao ve pirinç patlağını ilave edin ve karıştırın.
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3
Limon sıkacağının üçgen iç kısımlarına karışımı doldurun ve bir tepsiye ters çevirin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.
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4
Kozalak şeklini almış pirinç patlaklarının üzerine birer adet frambuaz yerleştirin.
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5
Derin dondurucuda 1saat dinlendirin ve servis yapın.
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