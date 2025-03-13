Muzlu Yulaflı Kurabiye
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muzları çatalla ezin. Tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisi üzerine ister elinizle ister kaşık yardımı ile 10-12 adet hamur topu koyun. Üzerlerine hafifçe bastırıp şekillendirin.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika, ara sıra kontrol ederek pişirin.
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3
Üzeri için pudra şekeri, süt ve limon suyunu bir kasede çırpıp glazür hazırlayın. Oda sıcaklığına gelen kurabiyelerini glazür, muz dilimleri ve pasta süsleri ile süsleyin ve servis yapın.
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