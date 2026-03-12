Tahinli Kurabiye
Çay saatlerinizin yeni yıldızı olabilecek bir tarif. Ağızda dağılan dokusuyla çok beğeneceğiniz tarifimizi hemen denemelisiniz!
Tahinli Kurabiye İçin Gerekli Malzemeler
Tahinli Kurabiye Nasıl Yapılır?
1
Hamur için tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına alın. İyice yoğurun. Toparlayıp üzerini örtün ve oda ısısında 20 dakika dinlendirin.
2
Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp ortalarına parmağınızla hafifçe bastırarak çukur oluşturun. Bu çukurların içine tane fındık yerleştirin.
3
Hamurları aralıklı olarak pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
Tahinli Kurabiyemin Dağılmaması İçin Ne Yapabilirim?
Kurabiyelerin dağılmaması için önceden ısıtılmış fırın kullanmak önemlidir. Dağılmamaları için önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırın kullanabilirsiniz. Bu sayede daha az dağılacaktır.
Tahinli Kurabiye Neden Acı Olur?
Kullandığınız tahinin bayat ve kalitesiz olması veya çok uzun süre pişmesi kurabiyenin acı olmasına sebep olabilir.
Tahinli Kurabiyeye Yumurta Sürülebilir Mi?
Tahinli kurabiye yaparken malzemelerin içerisinde yumurta kullanılır. Üzeri için ekstra yumurta sürmenize gerek yok.
