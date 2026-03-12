Hamurları aralıklı olarak pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

Tahinli Kurabiyemin Dağılmaması İçin Ne Yapabilirim?

Kurabiyelerin dağılmaması için önceden ısıtılmış fırın kullanmak önemlidir. Dağılmamaları için önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırın kullanabilirsiniz. Bu sayede daha az dağılacaktır.

Tahinli Kurabiye Neden Acı Olur?

Kullandığınız tahinin bayat ve kalitesiz olması veya çok uzun süre pişmesi kurabiyenin acı olmasına sebep olabilir.

Tahinli Kurabiyeye Yumurta Sürülebilir Mi?

Tahinli kurabiye yaparken malzemelerin içerisinde yumurta kullanılır. Üzeri için ekstra yumurta sürmenize gerek yok.