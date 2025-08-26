Kakaolu Çatlak Kurabiye

Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınması için bir kenara alın. Diğer tarafta oda sıcaklığındaki tereyağı ile esmer şekeri derin bir kapta mikserle çırparak krema haline getirin. Yumurtaları karışıma teker teker ekleyip, mikserle çırparak karışıma yedirin. Vanilya ve eriyen çikolatayı katın. Özleşene kadar karıştırın. Son olarak un, kabartma tozu, bir tutam tuz, toz Hindistan cevizi ve sütü ekleyip iyice karıştırın. Karışımı 2 saat derin dondurucuda ya da 1 gece buzdolabında bekletin.