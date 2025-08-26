Kakaolu Çatlak Kurabiye
Dışı çatlak, içi yumuşacık kakaolu kurabiye, çay saatlerinin ve tatlı molaların vazgeçilmez lezzeti.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınması için bir kenara alın. Diğer tarafta oda sıcaklığındaki tereyağı ile esmer şekeri derin bir kapta mikserle çırparak krema haline getirin. Yumurtaları karışıma teker teker ekleyip, mikserle çırparak karışıma yedirin. Vanilya ve eriyen çikolatayı katın. Özleşene kadar karıştırın. Son olarak un, kabartma tozu, bir tutam tuz, toz Hindistan cevizi ve sütü ekleyip iyice karıştırın. Karışımı 2 saat derin dondurucuda ya da 1 gece buzdolabında bekletin.
-
2
Sertleşen kurabiye karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın. Pudra şekerine bulanmış kurabiyeleri pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kurabiyeler pişerken yayıldığından, birbirlerine yapışmamaları için tepsiye aralıklı olarak konmalı.
-
3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Oda sıcaklığında bekleterek soğutun ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler