Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Kurabiyeler Kakaolu çatlak kurabiye

Kakaolu Çatlak Kurabiye

Kakaolu Çatlak Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Dışı çatlak, içi yumuşacık kakaolu kurabiye, çay saatlerinin ve tatlı molaların vazgeçilmez lezzeti.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınması için bir kenara alın. Diğer tarafta oda sıcaklığındaki tereyağı ile esmer şekeri derin bir kapta mikserle çırparak krema haline getirin. Yumurtaları karışıma teker teker ekleyip, mikserle çırparak karışıma yedirin. Vanilya ve eriyen çikolatayı katın. Özleşene kadar karıştırın. Son olarak un, kabartma tozu, bir tutam tuz, toz Hindistan cevizi ve sütü ekleyip iyice karıştırın. Karışımı 2 saat derin dondurucuda ya da 1 gece buzdolabında bekletin.

  • 2

    Sertleşen kurabiye karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın. Pudra şekerine bulanmış kurabiyeleri pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kurabiyeler pişerken yayıldığından, birbirlerine yapışmamaları için tepsiye aralıklı olarak konmalı.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Oda sıcaklığında bekleterek soğutun ve servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Makaron
KOLAY 15 DAKİKA

Makaron

Dinkel Unlu Fındıklı Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Dinkel Unlu Fındıklı Kurabiye

Chialı Enerji Topları Tarifi
KOLAY

Chia'lı Enerji Topları Tarifi

Cevizli ve Peynirli Cookie
KOLAY 50 DAKİKA

Cevizli ve Peynirli Cookie