Limonlu Çatlak Kurabiye

Derin bir kasede yumurta ve toz şekeri çırpın. Limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın. Tereyağını da katıp iyice çırpın. Un karışımını içine ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru buzdolabı poşetine alıp 30 dk buzdolabında dinlendirin.