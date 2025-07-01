Limonlu Çatlak Kurabiye
Ferahlık ve çıtırlık bir arada: Limonlu Çatlak Kurabiye, hafif ekşi tadıyla çay saatlerinize neşe katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kasede un, tuz, kabartma tozu ve karbonatı karıştırın.
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2
Derin bir kasede yumurta ve toz şekeri çırpın. Limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın. Tereyağını da katıp iyice çırpın. Un karışımını içine ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru buzdolabı poşetine alıp 30 dk buzdolabında dinlendirin.
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3
Hamuru bulamak için toz şekeri ve pudra şekerini ayrı ayrı iki kaseye koyun.
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4
Buzdolabından çıkardığınız hamurdan 1'er yemek kaşığı avucunuza alıp top yapın. Önce toz şekere sonra pudra şekerine bulayıp pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kontrollü pişirin. Fırından alıp 7-8 dakika dinlendirip servis yapın.
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