Çikolatalı Kurabiye
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. İyice yoğurup ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edin.
-
2
Hamuru iki adet pişirme kağıdı arasında yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz büyüklükte yuvarlak şekilde kesin (kalıbınız yoksa su bardağının ağzı ile kesebilirsiniz).
-
3
Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
-
4
Soğuması için kenara alın. Kaplamak için çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin.
-
5
Soğuyan kurabiyeleri çikolatalara batırıp fırın teli üzerine alın. Üzerlerini kuru yemiş ve kuru meyvelerle süsleyin.
-
6
Daha sonra servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- 2025 Trendi Swicy Lezzetler
- Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
- Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL