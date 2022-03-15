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Çikolatalı Kurabiye

Çikolatalı Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Çayın, kahvenin yanında keyifli bir atıştırmalık olacak çikolatalı kurabiye tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. İyice yoğurup ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edin.

  • 2

    Hamuru iki adet pişirme kağıdı arasında yarım cm kalınlığında açın. Dilediğiniz büyüklükte yuvarlak şekilde kesin (kalıbınız yoksa su bardağının ağzı ile kesebilirsiniz).

  • 3

    Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.

  • 4

    Soğuması için kenara alın. Kaplamak için çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin.

  • 5

    Soğuyan kurabiyeleri çikolatalara batırıp fırın teli üzerine alın. Üzerlerini kuru yemiş ve kuru meyvelerle süsleyin.

  • 6

    Daha sonra servis yapın.

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