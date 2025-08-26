Tarif Ara
Dinkel Unlu Fındıklı Kurabiye

KOLAY 15 DAKİKA

Dinkel ununun hafifliği ve fındığın kıtır dokusuyla hazırlanan bu kurabiye, sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir kaba tereyağı, zeytinyağı ve şekeri koyun. Çatalla krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine yumurta ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın.

  • 2

    Ayrı bir kapta un, karbonat, tarçın, tuz, fındık ve kuru üzümü karıştırın. Kuru karışımı sıvı karışıma ekleyip spatula ile karıştırın. Hamur çok katıysa biraz süt ekleyebilirsiniz.

  • 3

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 12-15 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca tepside soğumaya bırakın. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

