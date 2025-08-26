Dinkel Unlu Fındıklı Kurabiye

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 12-15 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca tepside soğumaya bırakın. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.