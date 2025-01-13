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Kakaolu Cevizli Kurabiye

Kakaolu Cevizli Kurabiye
45 DAKİKA

Kolayca hazırlanan kakaolu cevizli kurabiye tarifiyle lezzeti doruklara taşıyın!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
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