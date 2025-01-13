Kakaolu Cevizli Kurabiye
Kolayca hazırlanan kakaolu cevizli kurabiye tarifiyle lezzeti doruklara taşıyın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kapta toz şeker, yumurta, zeytinyağı ve ceviz yağını çırpın. Kakao ve ceviz ununu ekleyip çırpmaya devam edin. Un, nişasta ve kabartma tozunu da ekleyip yumuşak kıvamda bir kurabiye hamuru yoğurun.
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2
Avucunuzda istediğiniz büyüklükte toplar yapın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafifçe bastırın. Öncede ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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