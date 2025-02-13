Fındıklı Rulo Kurabiye
Fındıklı Rulo Kurabiye: İçindeki bol fındık lezzeti ve kıtır dokusuyla, çayın kahvenin en tatlı eşlikçisi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı, şeker, labne peyniri ve unu yoğurma kabına alıp güzelce yoğurun. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur olacak. Üzerine streç film ile örtüp buzdolabında 30 dakika bekletin. Buzdolabından aldığınız hamuru 2 eşit parçaya bölün.
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2
Bulamak için tüm malzemeyi harmanlayın. Bu karışımdan 3-4 yemek kaşığını tezgaha serpiştirin. İlk hamuru fındıklı karışımın üzerine alın. Elinizle hafif açtıktan sonra üzerine yine fındıklı harçtan serpiştirin. Merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. Bir kesici ya da bıçak yardımıyla üçgenlere ayırın (her hamur 16 adet üçgen olacak). Her üçgeni rulo şeklinde sarın.
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3
Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ve alt üst ayarı açık olarak 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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