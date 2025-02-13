Fındıklı Rulo Kurabiye

Bulamak için tüm malzemeyi harmanlayın. Bu karışımdan 3-4 yemek kaşığını tezgaha serpiştirin. İlk hamuru fındıklı karışımın üzerine alın. Elinizle hafif açtıktan sonra üzerine yine fındıklı harçtan serpiştirin. Merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. Bir kesici ya da bıçak yardımıyla üçgenlere ayırın (her hamur 16 adet üçgen olacak). Her üçgeni rulo şeklinde sarın.