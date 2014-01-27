Yeşil Mercimek Salatası
Yeşil mercimeğin doyurucu tadı, taze sebzeler ve zeytinyağıyla buluşuyor. Sağlıklı, pratik ve enerjik bir salata alternatifi!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Mercimeği dağılmayacak şekilde haşlayıp süzün. Domateslerin kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Kornişon turşu ve taze soğanı da küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeyi karıştırıp servis tabağına alın.
-
2
Kırmızı kuru soğanı halka halka doğrayın. Nane, maydanoz ve dereotunu kıyın. Salatanın üzerine soğan ve yeşillikleri serpin. Limon suyunu, zeytinyağı ve tuzla iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
