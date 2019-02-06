Avokado Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Avokadoları yarısından fazlasını kaplayacak şekilde, geniş kısmından kesip çekirdeklerini çıkarın ve içlerini kaşık yardımı ile alın. Kararmaması için limonlayın. İçinden çıkan avokadoyu ve somon fümeyi küp doğrayın.
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2
Salatalığı kabuğuyla birlikte halka doğrayın. Avokado, somon füme, çimçim karides, salatalık, maydanoz, dereotu, soğan, karabiber ve tuzu harmanlayın.
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3
Bu karışımı avokadoların içlerine pay edin. Sos için tüm malzemeyi karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, kırmızı havyar ile birlikte servis yapın.
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