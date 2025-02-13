Sonbahar Salatası
Sonbahar Salatası: Mevsimin en taze renkleri ve lezzetleriyle, her lokmada doğanın armonisini keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabağı boydan dörde kesip içini temizleyin. Kavun dilimi gibi şekil verin. Yeşil acorn kabağın içi sarı ve etli olup fırında çok çabuk ve güzel pişer.
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2
Kabağı fırınlamak için zeytinyağı, sarımsak tozu ve tuzu karıştırıp kabak dilimlerine sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kabaklar yumuşayana
kadar ama formunu kaybetmeden 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.
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3
Marul ve lahanayı doğrayıp zeytinyağı, tuz ve mandalina suyu ile harmanlayın. Kabakları servis tabağına alıp içlerine salatayı pay edin. Nar serpip servis edin.
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