Avokadolu Salata
Kolay hazırlanışı, lezzetli ve sağlıklı tarifiyle avokadolu salata...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bütün yeşillikleri yıkayın. Havucu soyup, kağıt kalınlığında dilimleyin. Kırmızı biberi küçük küçük doğrayın. Yeşillikleri irice doğrayın. Avokadoyu soyup parmak inceliğinde dilimleyin. Bütün malzemeyi karıştırın. Üzerine tuz serpin. Limon suyunu balzamik sirke ile karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
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