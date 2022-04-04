Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Salata Semizotu salatası

Semizotu Salatası

Semizotu Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

İftar için farklı salata tarifi arayanlara hafif ekşi tarifiyle semizotu salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Semizotunu yıkayıp kurulayın. Derin bir kaba alıp üzerlerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. 2-3 dakika sıcak suda bekletip buzlu su dolu kaba aktarın ve süzün.

  • 2

    Biberleri küçük küpler halinde doğrayın. Soğan ve sarımsakları 1 cm olacak şekilde kesin. Biber ve zeytinyağını bir tavaya alın. Orta ısıda 1-2 dakika soteleyin.

  • 3

    Soğan ve sarımsağı ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Daha sonra ocaktan alın. Semizotunu servis tabağına yayın.

  • 4

    Üzerlerine sotelenmiş biberli karışımı yerleştirin. Sos için tüm malzemeyi iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ton Balıklı Mısırlı Salata

Ton Balıklı Mısırlı Salata

Pesto Soslu Bakliyat Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Pesto Soslu Bakliyat Salatası

Sardalyalı Patates Salatası
35 DAKİKA

Sardalyalı Patates Salatası

Mercimek Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Mercimek Salatası