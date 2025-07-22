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Öğünler Salata Ege otlu bakliyat salatası

Ege Otlu Bakliyat Salatası

Ege Otlu Bakliyat Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Protein dolu bakliyatlar, Ege'nin taze otlarıyla buluştu; hem besleyici hem ferahlatıcı bir tabak: Ege Otlu Bakliyat Salatası!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Otları yıkayıp temizleyin. Kaynar suda 2 dakika kadar bekletip soğuk suya alın. Blanşe işlemi sonrası süzüp birkaç dal ebegümeci ayırın.
  • 2
    Kalan otları ince ince doğrayın. Bakliyatlarla doğranmış otları derin bir kapta karıştırın.
  • 3
    Biraz tuz, zeytinyağı ve enginar sirkesi ile harmanlayıp servis tabağına alın. Güzel ebegümecilerle son dokunuşları yapın.

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