Ege Otlu Bakliyat Salatası
Protein dolu bakliyatlar, Ege'nin taze otlarıyla buluştu; hem besleyici hem ferahlatıcı bir tabak: Ege Otlu Bakliyat Salatası!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Otları yıkayıp temizleyin. Kaynar suda 2 dakika kadar bekletip soğuk suya alın. Blanşe işlemi sonrası süzüp birkaç dal ebegümeci ayırın.
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2
Kalan otları ince ince doğrayın. Bakliyatlarla doğranmış otları derin bir kapta karıştırın.
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3
Biraz tuz, zeytinyağı ve enginar sirkesi ile harmanlayıp servis tabağına alın. Güzel ebegümecilerle son dokunuşları yapın.
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