Kuşkonmazlı Salata
Pratik yapımı ve lezzetli tarifiyle kuşkonmazlı salata
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yıkanmış taze patatesleri iyice kurulayın. Tavada ısıtılmış zeytinyağında ve orta ısıda bütün olarak pişirin. Patates pişince tuzlayıp tavadan alın. Aynı tavaya yıkanıp kurulanmış kuşkonmazları ilave edin. 2 dakika tavayı hafif sallayarak pişirin. Tuzlayıp kenara alın.
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2
Sos için tüm malzemeyi bir kaseye alıp iyice çırpın. Geniş bir tabağa salata malzemesini yerleştirin. Üzerine sosu gezdirin, dereotu ile süsleyip servis yapın.
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