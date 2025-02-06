Böğürtlenli, Avokadolu Salata
Böğürtlenli ve Avokadolu Salata Tarifi: Ferahlatıcı ve Besleyici Bir Lezzet! Tatlı böğürtlenlerin, kremsi avokado ve taptaze yeşilliklerle buluştuğu bu hafif salata, sofralarınıza sağlıklı ve renkli bir dokunuş katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Roka yapraklarını iyice yıkayın. Ardından kağıt havlu veya salata kurutucusu yardımıyla kurulayın. Kuruladığınız roka yapraklarını büyük bir salata kasesine koyun.
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2
Avokadoyu ortadan ikiye kesin, çekirdeğini çıkarın ve kabuğunu soyun. Avokadoyu dilimleyin veya küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız avokadoyu rokaların üzerine ilave edin. Beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayın. Eğer keçi peyniri kullanıyorsanız, onu da ufalayarak ekleyebilirsiniz. Doğranmış peyniri avokado ve rokaların üzerine ekleyin. Taze böğürtlenleri yıkayın ve hafifçe kurulayın. Ardından salataya ekleyin. Çiğ bademleri de doğrudan salataya serpiştirin.
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3
Sosu için küçük bir kasede zeytinyağı, balzamik sirke, bal tuz ve karabiberi birleştirin. Karışımı iyice çırpın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemelerin sosla iyice harmanlanması için salatayı nazikçe karıştırın. Salatayı hazırladıktan hemen sonra servis yapın.
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