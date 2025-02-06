Böğürtlenli, Avokadolu Salata

Avokadoyu ortadan ikiye kesin, çekirdeğini çıkarın ve kabuğunu soyun. Avokadoyu dilimleyin veya küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız avokadoyu rokaların üzerine ilave edin. Beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayın. Eğer keçi peyniri kullanıyorsanız, onu da ufalayarak ekleyebilirsiniz. Doğranmış peyniri avokado ve rokaların üzerine ekleyin. Taze böğürtlenleri yıkayın ve hafifçe kurulayın. Ardından salataya ekleyin. Çiğ bademleri de doğrudan salataya serpiştirin.