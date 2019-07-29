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Öğünler Salata Izgara marul salatası tarifi

Izgara Marul Salatası Tarifi

KOLAY 20 DAKİKA

Diyet yapıyorum ama doyurucu bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız bu tarif tam size göre! Doyurucu olmasının yanında hafifliğiyle diyet sizi mutlu edecek ızgara marul salatası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Marulları ortadan ikiye kesip, kesik taraflarından ızgaraya koyun. Birkaç dakika ızgara yapın ve zeytinyağı gezdirin. Daha sonra servis tabağına alın. Sos için hardal, nane, sirke, limon suyu, yumurta sarısı ve zeytinyağını blenderden geçirin. Marulların üzerine gezdirip servis yapın.

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