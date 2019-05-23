Lorlu Salata

Jülyen doğranmış soğan ve kırmızı biberi katın. Greyfurtu temizleyip arzunuza göre dilimleyin ve üzerine ekleyin. Sos için limon suyu, greyfurt suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ardından lor ekleyin. Çörek otu ve ceviz serperek servis yapın